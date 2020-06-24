أستاذ موارد مائية: ملء سد النهضة سيحجز 74 مليار متر مكعب من المياه

قال الدكتور هاني سويلم، أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، إنه من الضروري التوصل لاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا قبل البدء في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي.وأضاف سويلم، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن ملء خزان سد النهضة سيعمل على حجز كميات مهولة من المياه قد تصل إلى 74 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أن هذه الكميات تصل إلى مصر والسودان خلال عام ونصف.وأشار أستاذ الموارد المائية إلى ضرورة ملء سد النهضة تدريجيًا على سنوات للحد من التأثيرات على مصر والسودان، لافتًا إلى أضرار العجز المائي على مصر من خلال الخسائر الاقتصادية وفقدان العديد من الوظائف.