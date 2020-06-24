بغداد و«بروكسيل» يبحثان مواجهه كورونا

بحث وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لا سيما فيما يتعلق بدعم جهود الحكومة العراقية في مواجهة جائحة "كورونا"، وعمليات إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار في عموم العراق.وأشاد وزير التخطيط، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، بدور بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، وما قدمته من دعم لجهود الحكومة في عدد من المسارات والملفات المهمة التي تتعلق بتحسين الواقع الاقتصادي، ومكافحة البطالة، وتطوير القدرات، وتحقيق الحكم الرشيد، وعمليات إعادة الإعمار، مشيرًا إلى وجود 69 مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي يجرى تنفيذها في مناطق مختلفة من العراق، مؤكدا الحاجة إلى المزيد من الدعم من أجل تمكين الحكومة من مواجهة جائحة كورونا.من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق استمرار الدعم المقدم من بعثة الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية، مشيرًا إلى إمكانية زيادة هذا الدعم، من خلال تقديم منحة جديدة لتعزيز جهود العراق في مواجهة وباء كورونا.