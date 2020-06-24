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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأموال العامة تضبط 3 قضايا استغلال نفوذ وتهريب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:21 م
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط كل أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة على مستوى الجمهورية.

أسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 3 قضايا «تهريب بضائع، استغلال نفوذ حقيقى، تزوير أوراق رسمية» مُتهم فيها 6 أشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام، واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

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