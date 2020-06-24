وزير الصحة العراقى: روسيا زودتنا بمعلومات علاج كورونا

قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، إن روسيا زودت بغداد بمعلومات علاج فيروس كورونا.وأكد في مؤتمر صحفي، أن اللجان الاستشارية بدأت بدراسة المعلومات المرسلة من روسيا بشأن علاج فيروس كورونا، مبينًا أن "أغلب الحالات المسجلة لأشخاص يحملون فيروس كورونا من دون أعراض".وأضاف، أن "هناك مراكز جديدة ستفتح وزيادة بعدد الأسرة، ووزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المسئولة عن معالجة المصابين بفيروس كورونا".وأشار إلى أن "الحكومة العراقية خصصت قطع أراضٍ إلى الملاكات الصحية العاملة بمواجهة فيروس كورونا".ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 34502، وحالات الشفاء 15753، فيما بلغ مجموع الوفيات 1251.