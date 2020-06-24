رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء بريطانيون: خطر الموجة الثانية من كورونا أصبح حقيقيًا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 10:40 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
طباعة
حذر أطباء بارزون القيادة السياسية والأحزاب في بريطانيا، من إمكانية تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وقالوا إن حدوث موجة ثانية أصبح خطرا حقيقيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال الأطباء في خطاب لهم: "من الصعب التنبؤ بشكل مستقبل الجائحة في بريطانيا، لكن الدلائل المتاحة تشير إلى أن التفشي المحلي مرجح والموجة الثانية خطر حقيقي".

وأضافوا أن "العديد من عناصر البنية الأساسية المطلوبة لاحتواء الفيروس بدأت تترسخ، لكن ما زالت هناك تحديات كبيرة"، داعين إلى مراجعة ما يمكن عمله لتجنب موجة تفش جديدة لمرض كوفيد 19".

وتابعوا: "أن ذلك يجب أن يتركز على نقاط الضعف المطلوب العمل عليها بشكل عاجل لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، والحفاظ على الاقتصاد بأكمل وأسرع طريقة ممكنة".

ونشر الخطاب في دورية "بريتيش ميديكال جورنال"، وكان من بين الموقعين عليه، رئيس الكلية الملكية للجراحين، ديريك ألدرسون، ورئيس الكلية الملكية للأطباء، آندرو جودارد، ورئيسة الكلية الملكية لطب الطوارئ، كاثرين هندرسون.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، أمس الثلاثاء، إن بإمكان الحانات والمطاعم والفنادق استئناف العمل في إنجلترا أوائل الشهر المقبل، مخففًا إجراءات العزل العام التي كادت توقف تماما عجلة الاقتصاد.

وسجلت بريطانيا أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وقرابة 43 ألف حالة وفاة، وهي بين أكثر 5 دول تضررًا من هذه الجائحة، التي طالت أكثر من 9.3 مليون شخص وتسببت بوفاة نحو 480 ألفًا على الصعيد العالمي.

موضوعات متعلقة

بينها مد الدراسة لـ15 سبتمبر.. تفاصيل قرارات «الأعلى للجامعات»

الحكومة: تعطيل المواصلات لا يعنى حظر حركة المواطنين بعد 12 مساءً

بشرى سارة.. تفاصيل تعديل نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«الوزراء»: تخفيض أعداد العاملين ما زال ساريًا.. وقرار جديد غدًا

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

إنفوجراف

image description

الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات ناهد شريف (٢).. أحبت إدوار وأحست بفورة شبابها معه: "حياتي بلا رجال"

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

المشاهد المنسية (5).. البحث عن فضيحة شخصية لـ أحمد زكي

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

نجم الساعة

فنان كبير يتحدث عن الموت قبل وفاته بأيام: «بيحسّسني باكتئاب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

الصينيون يحتفلون بعيد «قوارب التنين» وسط تدابير استثنائية

كورونا يمنح الطائرات الورقية «قُبلة الحياة»

استطلاع يابانى: 52% من العاملين «أون لاين» يعملون لساعات أطول

تعرف على تردد قناة on drama على النايل سات

مقالات الرأي
منى رجب
معادن الناس يكشفها زمن «كورونا»
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية
ثروت الخرباوي
أحمد مكى عاريًا
ماجد حبته
أردوغان يلاعب فرنسا.. بقذارة
المزيد

الثقافة

«العتة» تهاجم معطف نجيب محفوظ.. وخطة لإنقاذه من التلف

«هيئة الكتاب» تُهنئ رضا عطية لفوزه بجائزة الدولة في النقد الأدبي

«الفكر العربى» تنشر كتابًا لفيلسوف صينى من القرن الـ19

سلطان القاسمى: انطلاق مهرجان الشارقة للتصوير فى فبراير 2021