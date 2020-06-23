حظر الشيشة.. «التنمية المحلية» تعلن ضوابط فتح المطاعم والكافيهات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه تنفيذًا لتكليفات رئاسة الوزراء، بإعادة فتح النشاط الاقتصادي في الدولة تدريجيًا على مدى زمني محدد، فإن وزارة التنمية المحلية وضعت آليات التنفيذ ومتابعتها من خلال وحدات الإدارة المحلية وقطاع التفتيش.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم وضع ضوابط واشتراطات على أصحاب المنشآت وتم توقيعهم عليها وأهم هذه الضوابط:- قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وفي حالة مخالفة الاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة.- الرواد استقبالهم بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى لحين وصول إشعار أخر مع مراعاة قواعد التباعد.- ترك مسافة لا تقل عن 2 متر ما بين كل "ترابيزة"، وأخرى بالمطعم، وترك مسافة لا تقل عن واحد متر بين الأشخاص لتحقيق قواعد التباعد، ولوكانت عائلة يكون بحد أقصى 6 أفراد على الترابيزة.- تشغيل الأسانسير بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.- غلق أماكن ألعاب الأطفال في المنشأة.- حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة والنشاطات التي تتضمن تجمعات.- حظر تقديم الشيشة والبوفيه المفتوح.- رفع المفارش بعد كل عميل ولذا نطالب بوضع أدوات طعام ومفارش أحادية الاستخدام، ووضع ملصقات لتنظيم الوقوف أمام المطاعم ودورات المياة وتعقيمها بشكل منتظم.