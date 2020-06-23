ضبط 1527 عبوة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام في الإسكندرية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، والتي أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة مركز شرطة المنشية (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1527 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل غير صالحة للاستخدام) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم تحرير المحضر اللازم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.