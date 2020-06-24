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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-6-2020

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:17 ص
الدينار الكويتي
الدينار الكويتي
ياسمين محمود
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شهد سعر الدينار الكويتي، استقرارًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي الموافق ليوم الأربعاء 24-6-2020، ويقدم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الدينار الكويتي اليوم، وفقًا لآخر تحديثات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

وسجل سعر الدينار الكويتي في العديد من البنوك انخفاضًا اليوم، المصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك كريدي أجريكول، والمصرف المتحد، مقابل استقرار سعره في مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، وبنك عودة.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 24-6-2020

انخفض سعر الدينار الكويتي ليوم الأربعاء في المصرف العربي الدولي ليسجل 52.36 جنيه للشراء وللبيع 52.71، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل سعر الدينار مقابل الجنيه المصري 51.84 جنيه للشراء وللبيع 52.71، وفي بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 51.31 جنيه للشراء وللبيع 51.68، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.32، البنك المصري لتنمية الصادرات فبلغ سعره للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.71.

كما انخفض أيضًا سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الاستثمار ليسجل 50.06 جنيه للشراء وللبيع 53.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.84، وفي بنك الإسكندرية سجل 49.89 جنيه للشراء وللبيع 52.68، وفي بنك مصر بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه 49.86 جنيه للشراء وللبيع 52.65، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء49.86 جنيه وللبيع 52.65.

كما شهد سعر الدينار اليوم استقرارًا في بنك عودة ليسجل 49.02 جنيه للشراء وللبيع 52.75، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعره 50.00 للشراء وللبيع 52.70، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.73، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 51.17 جنيه وللبيع 52.74، وفي بنك بلوم بلغ سعره للشراء 52.36 جنيه وللبيع 52.71.

وفي المقابل ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 52.31 وللبيع 52.89، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.34 جنيه وللبيع 52.86، كما بلغ سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان ليسجل للشراء 49.83 جنيه وللبيع 52.81.

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