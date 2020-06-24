طرق قياس درجة الحرارة بالترمومتر

طرق تنظيف الترمومتر بعد قياس درجة الحرارة

- نظف ترمومتر بالكحول بعد غسله بالماء والصابون، ثم ضعه في حاوية نظيفة.



- امسح المنطقة التي كانت على اتصال بالمريض.



- تأكد من تنظيف المنطقة بأكملها من ميزان الحرارة بالكحول؛ لأنه أفضل عامل مضاد للجراثيم، ولكن تحقق من إرشادات مقياس الحرارة لأن البعض منهم لن لايسمح به مع الكحول.



- تحت الإبط: نضيف نصف درجة لقراءة الترمومتر لتعطي الدرجة الحقيقية، ولأخذ درجة الحرارة تحت الإبط بدقة، ضعي الترمومتر في أعمق نقطة، وأغلقي الذراع عليه، ثم اتركيه من 3-5 دقائق وأزيليه.- الفم: تكون درجة الحرارة على الترمومتر هي نفسها الحقيقية، هذه الطريقة أيضًا من أفضل طرق قياس درجة حرارة الجسم الفعلية، ولكنها لا تصلح للأطفال أقل من أربع سنوات، ضعي طرف الترمومتر تحت اللسان، وقومي بغلق الفم، وعدم عض الترمومتر لمدة 3-5 دقائق.- قياس درجة الحرارة من فتحة الشرج يُنصح استخدام هذه الطريقة مع الأطفال حديثي الولادة والرضع بسبب دقتها العالية، عن طريق استخدام ترمومترًا شرجيًا مصممًا لفتحة الشرج فقط، ويجب الانتظار لمدة عشرين دقيقة بعد لف الطفل بغطائه الخاص أو استحمامه بماء دافئ حتى لا تتأثر درجة حرارته.