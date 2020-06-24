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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
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طرق قياس درجة الحرارة بالترمومتر

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:10 ص
الترمومتر
الترمومتر
غادة موسى
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يستعرض لكم «الدستور» في هذا التقرير كيفية قياس الحرارة من خلال الترمومتر الزئبقي والديجيتال، حيث يعد من الأشياء الهامة جدًا في تلك الأيام، مع الإجراءات الصارمة للعزل المنزلي للحالات المشتبه فيها بكورونا، والمصابة بالفعل، أن تدرك جيدًا كيفية قياس درجة الحرارة بالترمومتر، خاصة في المنازل التي تعبأ بالأطفال.

وهناك نوعان من الترمومترات: الزئبقي والديجيتال (الإلكتروني)، وبعد ظهور الترمومتر الديجيتال، فإن الأطباء لا ينصحون باستخدام الترمومتر الزئبقي لاحتمال خطورة مادة الزئبق.

أهم طرق قياس درجة الحرارة بالترموميتر

- تحت الإبط: نضيف نصف درجة لقراءة الترمومتر لتعطي الدرجة الحقيقية، ولأخذ درجة الحرارة تحت الإبط بدقة، ضعي الترمومتر في أعمق نقطة، وأغلقي الذراع عليه، ثم اتركيه من 3-5 دقائق وأزيليه.

- الفم: تكون درجة الحرارة على الترمومتر هي نفسها الحقيقية، هذه الطريقة أيضًا من أفضل طرق قياس درجة حرارة الجسم الفعلية، ولكنها لا تصلح للأطفال أقل من أربع سنوات، ضعي طرف الترمومتر تحت اللسان، وقومي بغلق الفم، وعدم عض الترمومتر لمدة 3-5 دقائق.

- قياس درجة الحرارة من فتحة الشرج يُنصح استخدام هذه الطريقة مع الأطفال حديثي الولادة والرضع بسبب دقتها العالية، عن طريق استخدام ترمومترًا شرجيًا مصممًا لفتحة الشرج فقط، ويجب الانتظار لمدة عشرين دقيقة بعد لف الطفل بغطائه الخاص أو استحمامه بماء دافئ حتى لا تتأثر درجة حرارته.

طرق تنظيف الترمومتر بعد قياس درجة الحرارة

- نظف ترمومتر بالكحول بعد غسله بالماء والصابون، ثم ضعه في حاوية نظيفة.

- امسح المنطقة التي كانت على اتصال بالمريض.

- تأكد من تنظيف المنطقة بأكملها من ميزان الحرارة بالكحول؛ لأنه أفضل عامل مضاد للجراثيم، ولكن تحقق من إرشادات مقياس الحرارة لأن البعض منهم لن لايسمح به مع الكحول.

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