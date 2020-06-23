إحباط بيع 4 طن ونصف بسطرمة فاسدة في شبرا الخيمة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مصنعات اللحوم "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ (بمحافظة القليوبية) لحيازته (4،600 طن "مفروم لحوم– بسطرمة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجان المشاركة للمأمورية تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات