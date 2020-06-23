المطران منير حنا يناقش إجراءات عودة فتح الكنائس

ترأس المطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية والشمال الأفريقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع قادة الكنيسة الأسقفية، لبحث إجراءات تطبيق القرارات التي صدرت منذ قليل من قبل رئاسة مجلس الوزراء، عن فتح الكنائس بداية من السبت المقبل واتخاذ الإجراءات المناسبة.كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن، اليوم الثلاثاء، أن الدولة حريصة على فتح كافة المنشآت، معلنًا أنه سيتم ذلك اعتبارا من السبت المقبل27 يونيو، موضحا أنه تقرر فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع تعليق الصلوات الأسبوعية.