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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التجديد عاما للعمالة اليومية والموسمية بجامعة أسيوط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 01:02 م
الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، قراراَ بالموافقة على التجديد لكافة العمالة اليومية والموسمية، والتي تشمل العمالة المؤقتة والمتعاقدة من العاملين وكذلك العمالة المتدربة لمدة عام اعتباراّ من 71 2020 وحتى 3062021.

و أشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الشهور الماضية ومنذ ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد شهدت إصدار عدداَ من القرارات والتوجيهات الهادفة إلى دعم ورعاية العمالة غير الدائمة بالجامعة والتي تضمنت توفير احتياجاتهم من الكمامات مجاناّ، إلى جانب منحهم يومين إعفاء من التوقيع أسبوعياّ مع احتساب الأجر المعتاد لهم عن تلك الأيام وذلك حفاظاّ على صحتهم وسلامتهم في ظل إجراء الجامعة لتخفيض عدد العمالة المتواجدة بها يومياّ ومنع التكدس.

وكشف " الجمال"أنه منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجد فقد امتدت مظلة الرعاية التشخيصية والعلاجية المقدمة للعاملين بجامعة أسيوط، عن طريق مختلف أقسام المستشفيات الجامعية إلى العمالة غير الدائمة، والمنح التدريبية وهي المنح المقدمة لأكثر من 2000 شخص في مختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية، والتي تتنوع تخصصاتها ما بين أعمال إدارية وفنية وعمال والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة الملائمة لهم للتدريب العملي واكتساب الخبرة اللازمة لهم للمنافسة في سوق العمل.

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