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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مصنع بداخله 5600 كمامة رديئة بالقليوبية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:57 ص
مصنع لإنتاج الكمامات
مصنع لإنتاج الكمامات
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بالقليوبية، وبداخله 5600 كمامة غير مطابقة للمواصفات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إنشاء وإدارة (طالب جامعى- مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) مصنع لتصنيع الكمامات "بدون ترخيص" بدائرة المركز واستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى الشركات ووضعها على المنتج النهائى تمهيدًا لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( 5 ماكينات خاصة بالتصنيع - 2مقص كهربائى - مكواة بالبخار - 5600 كمامة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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