ضبط مصنع بداخله 5600 كمامة رديئة بالقليوبية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص بالقليوبية، وبداخله 5600 كمامة غير مطابقة للمواصفات.وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، إنشاء وإدارة (طالب جامعى- مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) مصنع لتصنيع الكمامات "بدون ترخيص" بدائرة المركز واستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى الشركات ووضعها على المنتج النهائى تمهيدًا لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته ( 5 ماكينات خاصة بالتصنيع - 2مقص كهربائى - مكواة بالبخار - 5600 كمامة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.