«الناظر» يحذِّر من «تركيبة كورونا» بـ16 ألف جنيه

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنَّ منظمة الصحة العالمية لم تعلن إلى الآن عن اعتماد أي لقاح لعلاج مرض «كوفيد- 19» الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقال الناظر في مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إنَّ كيميائيًا وليس صيدلانيًا ادعى أنَّه باحث علمي ولديه تركيبة تعالج الفيروس ويبيعها بـ16 ألف جنيه، موضحًا: «ده حد غير طبيب ولم يدرس طب، وما يبيعه غير مسجل بوزارة الصحة».وحذَّر الناظر من تناول أي تركيبات مجهولة حتى لو كانت عشبية، إذ إنها قد تكون سامة.وأشار إلى أن هناك أيضًا خطورة كبيرة من وصفات الأعشاب التي توصف من قبل بعض الصيادلة لأن هناك مجموعة من الأعشاب الضارة التي تتحول لسموم في جسم الإنسان أو تتفاعل مع الفيروس بنتيجة عكسية وسلبية.