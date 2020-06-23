«اليوم السعودية» تطالب المجتمع الدولى بتفعيل إعلان القاهرة بشأن ليبيا

تناولت صحيفة اليوم السعودية،اليوم الثلاثاء، الحديث حول اتخاذ خطوات عملية ومسئولة من قبل المجتمع الدولي لتفعيل مبادرة "إعلان القاهرة بشأن ليبيا"، الرامية إلى وقف إطلاق النار، وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.وتحت عنوان (مكافحة الإرهاب ومنع التدخلات الخارجية)، تحدثت عن كيفية المحافظة على وحدة ليبيا، بما يحقق تشكيل خارطة طريق للتوصل إلى حل شامل، يحافظ علـى سلامة وأمن الأراضي الليبية واستعادة المؤسسات، والقضاء على الإرهاب، بات ضرورة لحفظ الأمنين الإقليمي والدولي.وأضافت أن تأييد المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها في السادس من شهر يونيو 2020، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة الوطنية في ليبيا.وأكدت أن أمن مصر جزءًا لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية والأمة العربية بأكملها، وأن المملكة تقف إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة، وتعبر المملكة عن تأييدها لما أبداه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.وأشارت إلى دعوة المجتمع الدولي إلي الاضطلاع بمسئولياته والاستجابة لدعوات ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للتوصل إلى حل شامل، يؤكد سلامة وأمن الأراضي الليبية، واستعادة المؤسسات والقضاء على الإرهاب والتطرف ومنع التدخلات الخارجية غير الشرعية، والتي تغذي الإرهاب في المنطقة.وأوضحت الصحيفة أن ذلك ما أكدته رابطة العالم الإسلامي في بيان لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى، بأن الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلة الرابطة تقف إلى جانب مصر فيما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، لحماية حدود مصر والحفاظ على أمنها واستقرارها الذي يعد ركنًا مهمًّا من أمن الأمتين العربية والإسلامية.