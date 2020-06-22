هيئة كبار العلماء: تقييد الحج بعدد محدود يتوافق مع الشريعة

أيدت هيئة كبار العلماء السعودية، الاثنين، قرار حكومتها بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود من الحجيج من داخل المملكة.وقالت الهيئة في بيان لها إن الشريعة الإسلامية جاءت ببذل الأسباب التي تؤدي إلى عدم انتقال الأوبئة والأمراض من بلد إلى آخر أو التقليل.وأشارت الهيئة إلى أنها نظرت في النصوص الكريمة التي تدل على وجوب المحافظة على النفوس وأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية كما اطلعت على قواعد الشريعة التي تدل على دفع الضرر قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه أو التخفيف منه.وأضافت: «من القواعد المتفرعة عنها أن الضرر يدفع قدر الإمكان، واطلعت على ما قرره أهل الاختصاص من أن التجمعات تعتبر السبب الرئيس في انتقال العدوى في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، وأن منعها أو التقليل منها هو الحل الأمثل حتى يأذن الله تعالى بارتفاع هذا الوباء».وأشارت هيئة كبار العلماء إلى أنها تؤيد ما قررته حكومة المملكة بأن يكون الحج هذا العام بعدد محدود جدًا من داخل المملكة حفاظًا على صحة الحجاج وسلامتهم.