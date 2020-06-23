سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-6-2020 فى البنوك المصرية
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:37 ص
ياسمين محمودطباعة
سجل سعر الدينار الكويتي، ارتفاعًا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي الموافق ليوم الثلاثاء 23-6-2020.
ويقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم، فى هذا التقرير وفقًا لآخر التحديثات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.
وشهد سعر الدينار الكويتي في العديد من البنوك ارتفاعًا اليوم، كالبنك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك عودة وبنك الإسكندرية، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه المصري في بنك بلوم والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي.
كما استقر سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية، ليسجل في بنك بلوم 52.39 جنيه للشراء وللبيع 52.71 جنيه، وفي البنك تنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، وفي مصرف أبوظبي سجل للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.75 جنيه.
وفي المقابل انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.68 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني بلغ للشراء 51.31 جنيه وللبيع 52.87 جنيه، أما البنك المركزي المصري سجل سعر الدينار اليوم مقابل الجنيه المصري للشراء 52.29 جنيه وللبيع 52.82 جنيه.
وشهد سعر الدينار الكويتي في العديد من البنوك ارتفاعًا اليوم، كالبنك الأهلي المصري وبنك التعمير والإسكان وبنك عودة وبنك الإسكندرية، مقابل استقرار سعر الدينار أمام الجنيه المصري في بنك بلوم والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك التجاري الدولي.
سعر الدينار الكويتي اليوم 23-6-2020
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 49.93 جنيه للشراء وللبيع 52.67 جنيه، وفي بنك مصر سجل الدينار ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.65 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.65 جنيه، وبلغ سعر الدينار في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.83 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، وفي بنك عودة سجل 49.02 جنيه للشراء وللبيع 52.81 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.87 جنيه وللبيع 52.71 جنيه.
كما استقر سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية، ليسجل في بنك بلوم 52.39 جنيه للشراء وللبيع 52.71 جنيه، وفي البنك تنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، وفي مصرف أبوظبي سجل للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.75 جنيه.
وفي المقابل انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.68 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني بلغ للشراء 51.31 جنيه وللبيع 52.87 جنيه، أما البنك المركزي المصري سجل سعر الدينار اليوم مقابل الجنيه المصري للشراء 52.29 جنيه وللبيع 52.82 جنيه.