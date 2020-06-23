سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-6-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي اليوم 23-6-2020

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 49.93 جنيه للشراء وللبيع 52.67 جنيه، وفي بنك مصر سجل الدينار ارتفاعًا مقابل الجنيه المصري للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.65 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.89 جنيه وللبيع 52.65 جنيه، وبلغ سعر الدينار في بنك التعمير والإسكان للشراء 49.83 جنيه وللبيع 52.81 جنيه، وفي بنك عودة سجل 49.02 جنيه للشراء وللبيع 52.81 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.87 جنيه وللبيع 52.71 جنيه.



كما استقر سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك المصرية، ليسجل في بنك بلوم 52.39 جنيه للشراء وللبيع 52.71 جنيه، وفي البنك تنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.67 جنيه، وفي مصرف أبوظبي سجل للشراء 50.00 جنيهًا وللبيع 52.70 جنيه، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.75 جنيه.



وفي المقابل انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.68 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني بلغ للشراء 51.31 جنيه وللبيع 52.87 جنيه، أما البنك المركزي المصري سجل سعر الدينار اليوم مقابل الجنيه المصري للشراء 52.29 جنيه وللبيع 52.82 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم 23-6-2020 وشهد الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 23-6-2020، ارتفاعًا أمام الجنيه المصري ليسجل في بنك الكويت الوطني 4.21 جنيه للشراء وللبيع 4.34 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك مصر سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري 4.20 جنيه للشراء وللبيع 4.32 جنيه، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.32 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.32 جنيه.