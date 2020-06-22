حبس عاطلين لسرقتهما شقة عمال بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما شقة عمال بمدينة بدر، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالمتهمين.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما يوسف.م، وكريم. ع عاطلان وأقرا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب والمفتاح المصطنع، وأقرا بسرقتهما لشقة العمال بأسلوب كسر الباب وتمكنا من سرقة مبلغ ٥٨٠٠ جنيه وهاتفى محمول و٢ ريسفر، ٢ شاشة ال جى.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر يفيد بسرقة شقتهم وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسوالهما أقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.