غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء ستجتمع غدًا الثلاثاء؛ للنظر في آليات عودة الحياة بكافة مناحيها مع رفع حظر انتقال المواطنين.وقالت لميس، عبر برنامجها "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، إن قرارات لجنة أزمة فيروس كورونا ستعتمد في الأساس على الوضع الوبائي على الأرض وتقرير وزارة الصحة عن الإصابات اليومية والمتوقعة.