المرصد السوري: أردوغان نقل 400 إرهابي لأوروبا

قال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن لديه أدلة كاملة على تعامل حكومة أردوغان مع المجموعات الجهادية في سوريا ونقلها إلى الأراضي الليبية.أضاف رامي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد:"المرتزقة السوريون ينهبون ثروات ليبيا كما نهبوا ثروات سوريا، وأردوغان نقل 400 من العناصر الإرهابية إلى أوروبا و30 ألفًا إلى ليبيا".وتابع "المخابرات التركية نقلت عناصر مرتزقة إرهابية من تونس إلى سوريا، كل الإرهابيين يعملون تحت حماية الديكتاتور أردوغان لتنفيذ مخططاته.ولفت إلى أن المجتمع الدولي صمت على نقل الإرهابيين المتطرفين من تركيا إلى سوريا، ويرصد خريطة تحركات الإرهابيين من سوريا إلى تركيا ثم إلى ليبيا، لكنهم صامتون أيضًا.وأكد أن هناك تعاونا تجاريا وأمنيا بين تركيا وداعش:"لولا المرتزقة ما نجحت قوات حكومة الوفاق على التقدم على الجيش الليبي، وهناك غرفة عمليات من ضباط الجيش التركي تقود المليشيات في ليبيا".