هامل: أردوغان يخطط للسيطرة على الآبار والحقول النفطية بليبيا

قال عبدالباسط هامل، رئيس تحرير جريدة الساعة الليبية، إن رد فعل حكومة الوفاق على خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي كان متوقعًا، وهو الارتماء في الحضن التركي وخلق الأكاذيب تجاه مصر والجيش الليبي والقبائل.وأضاف هامل، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "القرار السياسي لحكومة الوفاق مختطف من تركيا، خطابهم معروف مسبقا، هم لا يريدون بناء الدولة".ولفت إلى أن القبائل الليبية صنعت زخما وبياناتها تؤكد على ما جاء في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "الخطر الإرهابي المتنامي في ليبيا يجب أن يتوقف".وأوضح هامل، أهمية مدينة الجفرة، قائلًا إن الجفرة المركز الرئيسي التي تحمي الآبار النفطية، وخطة أردوغان السيطرة على الآبار والحقول النفطية.