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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعافى 44 حالة جديدة من كورونا بالغربية

الإثنين 22/يونيو/2020 - 05:21 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة،
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن تعافي 44 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وخروجهم من مستشفيات العزل الصحي اليوم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إجمالي عدد المتعافين من كورونا منذ بداية الجائحة وصل لـ1180 حالة حتى الآن، وأن معدل التعافي بالمحافظة بلغ 65%، مما يعتبر أحد أعلى المعدلات على مستوى المحافظات، مضيفا أن الجيش الأبيض يسطر ملحمة وطنية داخل مستشفيات العزل الصحي، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين والسهر على راحتهم طوال فترة تواجدهم بالعزل الصحى.

وقال إن محافظة الغربية إحدى أكبر المحافظات تحقيقًا لنسب الشفاء بين المحافظات، وترجع هذه النسبة بعد توفيق الله إلى العمل والجد والاجتهاد، مضيفًا أن فيروس كورونا المستجد الآن في مرحلة الارتباط الفيروسي، والتحليل ليس هو الشرط الأهم لاكتشاف الإصابة.

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