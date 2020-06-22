«الأوقاف»: تشكيل لجنة لمواجهة الفكر المتطرف

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمواجهة الفكر المتطرف.وأوضح أن اللجنة ستكون برئاسة أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور هشام عبد العزيز، وعضوية كل من:1- رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع، مقرر للجنة ومتحدث باسمها.2- رئيس قطاع المديريات، عضوًا.3- وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم الدكتور نوح العيسوي، عضوًا.4- وكيل الوزارة لشئون الدعوة الدكتور أيمن أبو عمر، عضوًا وأمينًا لسر اللجنة.ولفت إلى أن اللجنة تكون مهمتها:1- وضع الخطط العلمية والعملية لمواجهة الفكر المتطرف، ومتابعة تنفيذها.2- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يثبت تبنيه أو دعمه للفكر المتطرف أو الجماعات المتطرفة من العاملين بالأوقاف.3- سرعة اتخاذ اللازم تجاه كل من يرتكب عملًا مخلا بالشرف أو المروءة أو الخروج على القيم من أي من المنتسبين للأوقاف.وأفاد بأن اللجنة تكون في حالة انعقاد دائم، ولها أن تستعين بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامه، ومقرها بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.