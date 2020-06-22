برلماني: قوى الشر تسعى لإفساد امتحانات الثانوية العامة

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة اتفاقه التام مع تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.وقال النائب - في بيان اليوم الإثنين - إن السوشيال ميديا في منتهى الخطورة، قائلا: "من يتحدث عن مشاكل في امتحانات الثانوية العامة لا نعرف من هو فمن يكتب على السوشيال ميديا هم أناس إما مضللون أو عاديون أو لهم أهداف أن ما تفعله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة حتى فى الوقت الراهن مع المواجهة الشاملة من الدولة ضد فيروس كورونا".وتابع: "يجب أن يقابل بتأييد كبير من الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية وهو كذلك بالفعل إلا أن المتآمرين والخونة من قوى الشر والظلام والإرهاب الذين لاهم لهم سوى التشكيك وبث الإحباط واليأس فى قلوب المصريين خاصة داخل قلوب وعقول طلاب الثانوية العامة".واستكمل: "يواصلون حملاتهم المشبوهة والمسعورة عبر منصات السوشيال ميديا ضد الدولة المصرية لتشويه امتحانات الثانوية العامة، أن جميع محاولات جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة لإحباط الدكتور طارق شوقى حتى يتراجع عن المشروع القومي لإصلاح منظومة التعليم فى مصر باءت بالفشل".ووجه النائب حديثه للدكتور طارق شوقى قائلا: "يا معالى الوزير سر على بركة الله ويكفيك شرفا أن جميع أبنائك التلاميذ فى مختلف المراحل التعليمية قبل التعليم الجامعى أصبحوا ولأول مرة فى تاريخ العملية التعليمية فى مصر يتقدمون الصفوف فى الدفاع عن سياساتك وبرامجك الإصلاحية فى التعليم".وأكمل: "يا معالى الوزير يكفيك شرفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لم يتراجع عن دعمك وكان يدافع عنك لأنه بذكائه الحاد يعلم من هم وراء محاولة إفشال المشروع القومى المصرى الكبير لإصلاح منظومة التعليم وكان الوزير أكد أن الوزارة منعت التصوير داخل اللجان ولكن نرى صورة منشورة على السوشيال ميديا".واختتم: "أن ما ينشر على السوشيال ميديا يصدر للمجتمع صورة غير واقعية، وتحاول أن تشوه جهود الدولة في تنظيم عمليات امتحانات الثانوية العامة"، لافتا إلى أن هناك أرقاما ونسبا تؤكد نجاح اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة"، موضحًا أنه لا ينبغي الاستناد إلى السوشيال ميديا في الأزمات لأن من ينشر على السوشيال ميديا هو صاحب مصلحة أو غرض يعمل عليه.وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قال إن 667 ألف طالب موزعين على 2200 لجنة رئيسية، و56500 لجنة فرعية، مضيفا "أننا تلقينا 16 شكوى صحية ليس لها علاقة بكورونا"، مؤكدا أن هناك إجراءات جديدة من وزارة الداخلية بداية من يوم الخميس لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.