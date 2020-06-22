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الإثنين 22 يونيو 2020 الموافق 01 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تضبط 4282 مخالفة لقرار الحظر

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:29 ص
حظر التجول
حظر التجول
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط 4282 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، و3019 مركبة مخالفة خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة في محافظات مصر.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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