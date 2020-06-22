«الداخلية» تضبط 4282 مخالفة لقرار الحظر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأثنين، من ضبط 4282 شخصا مخالفا لقرار حظر تحرك المواطنين، و3019 مركبة مخالفة خلال حملات موسعة على مدار 24 ساعة في محافظات مصر.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.