مدير إدارة المرور يتفقد الارتكزات الأمنية

شن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية عن المرور، اليوم الأثنين، حملات موسعة استهدفت لطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة.وشدد على تأمين رحلات المواطنين أثناء توجههم من الأقاليم والقاهرة الكبرى، ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.