ارتفاع إصابات كورونا في إيطاليا إلى 238 ألفا

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في إيطاليا إلى 238 ألفا و499 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الإثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات، إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34 ألفا و634 حالة، بينما تعافى 182 ألفا و893 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 20 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.