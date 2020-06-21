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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 3 متهمين بتصوير فيديوهات خلال الحظر بالخليفة

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:37 م
متهمين
متهمين
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حجز 3 أشخاص، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث؛ لتصويرهم مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالخليفة.

كانت النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تفريغ الفيديوهات المضبوطة مع المتهمين وإعداد تقرير حولها، والتحفظ على هواتفهم المحمولة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة تلاحظ لهم وجود 3 أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويرة أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.

وبالفحص تبين أنهم طالبان، وعامل بحوزتهم ٣ هواتف محمولة، وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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