حجز 3 متهمين بتصوير فيديوهات خلال الحظر بالخليفة
الأحد 21/يونيو/2020 - 10:37 م
نجلاء رفاعيطباعة
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأحد، حجز 3 أشخاص، 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث؛ لتصويرهم مقاطع فيديو أثناء فترة حظر تحرك المواطنين بقصد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بالخليفة.
كانت النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تفريغ الفيديوهات المضبوطة مع المتهمين وإعداد تقرير حولها، والتحفظ على هواتفهم المحمولة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة تلاحظ لهم وجود 3 أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويرة أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.
وبالفحص تبين أنهم طالبان، وعامل بحوزتهم ٣ هواتف محمولة، وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.
كانت النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، تفريغ الفيديوهات المضبوطة مع المتهمين وإعداد تقرير حولها، والتحفظ على هواتفهم المحمولة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة تلاحظ لهم وجود 3 أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدى ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصان يقومان بتصويرة أثناء فترة حظر تحرك المواطنين.
وبالفحص تبين أنهم طالبان، وعامل بحوزتهم ٣ هواتف محمولة، وبسؤالهم قرروا قيامهم بالتصوير على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.