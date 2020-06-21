«العربي» للمسئولية المجتمعية يناقش دور العمل التطوعي في مواجهة كورونا

نظم المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، صالونه الأول، عبر الإنترنت، حول دور العمل التطوعي والمؤسسات الأهلية في دعم الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بمشاركة العديد من الشخصيات العامة على رأسها الكابتن أحمد حسن.وقالت الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، إن فكرة صالون المسئولية المجتمعية بهدف البحث عن طريقة؛ لتوحيد الجهود والخروج من النقاشات بمشروعات كبرى قادرة على مساعدة الدولة في تخطي الأزمة.ووجهت خلال الندوة، الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، على جهود الوزارة ودورها في التنسيق بين أكثر من 20 مؤسسة للعمل سويًا على تقديم الدعم والتأكد من عدالة التوزيع، وكذلك قامت شركة المصرية للاتصالات ومؤسسة ساويرس بجهود كبيرة على مدار الشهور الماضية.وأكد أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، وسفير المسئولية المجتمعية بالمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، أن مؤسسات المجتمع المدني لابد أن تلتزم بدورها في مساعدة الحكومة، موضحا تركيزه في أنشطته الخيرية على دعم محافظة المنيا مسقط رأسه، خاصة في مبادرات الشفاء من فيروس سي، ودعم المواطنين في شهر رمضان، وتوفير مستلزمات الوقاية لمستشفيات العزل الحميات.وقال الدكتور خالد سدراك، عضو المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، إن هناك العديد من الشركات لا تسمح لها ميزانيتها بالمشاركة في المسئولية المجتمعية، لذا هناك ضرورة ملحة لأن تعتمد هذه الشركات على مشروعات مستدامة لتحويلها من مراكز تكلفة إلى مراكز أرباح وإيرادات.وهو ما أكد عليه أيضا الدكتور نزار سامي، عضو المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، والسفير حاتم الروبي، مؤسس مؤسسة سفراء العمل التطوعي، ونجلاء نصير، رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات "we"، وأمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، والمهندس ماجد حمدي، عضو مجلس أمناء مؤسسة "بهية"، حول أن فيروس كورونا غير خريطة العمل المجتمعي في مصر.