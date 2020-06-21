«شعبة الأدوية»: ضخ كميات كبيرة من الفيتامينات الفترة المقبلة

قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إنه سيتم ضخ كمية كبيرة من الفيتامينات في الأسواق خلال أيام.وأضاف "عوف"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تمت مضاعفة الإنتاج من الفيتامينات التي يحتاجها المصابون بفيروس كورونا مثل فينامين سي وكذلك فيتامين هاء والزنك وأدوية المناعة.وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أن أزمة نقص الأدوية ستنتهي خلال أيام بعد تكثيف عمل المصانع الدوائية.