الجيش الليبي: لن نترك سرت لـ تركيا مهما كانت التضحيات

أكد العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، أنهم لن يتركوا مدينة سرت لتركيا مهما كانت التضحيات، وفق ما ذكرت فضائية "العربية".يأتي ذلك في حين، أفادت مصادر برلمانية ليبية اليوم، بأن مجلس النواب الليبي سيعقد خلال أيام جلسة طارئة لطلب تدخل مصري في مواجهة تدخلات وأطماع تركيا.وأشارت المصادر إلى أن تركيا لا تستطيع السيطرة على مواقع النفط الليبية.يذكر أن مجلس النواب الليبي، اعتبر أن الدول العربية بدأت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية، مشددًا على أن تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك ضروري.وقال المجلس إن تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها، لافتًا إلى أن قطر هي الداعم الأكبر لأنقرة في إثارة الفوضى الليبية، مشددًا على أنه يجب تخليص مصراتة من هيمنة جماعة الإخوان الإرهابية والمتطرفين.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد في خطابه، أمس السبت، على أن أي تدخل مصري مباشر بليبيا بات شرعيًا في إطار حق الدفاع النفس، مؤكدا جاهزية بلاده لتدريب القبائل الليبية لحماية نفسها من الميليشيات والمتطرفين.