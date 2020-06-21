عكاظ: السيسي نسف أوهام الغزاة في ليبيا ودافع عن العرب

أكدت صحيفة «عكاظ» السعودية، الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع في خطابه أمس النقاط على الحروف بشأن الأزمة الليبية وتفاعلاتها.وفي تقرير للصحيفة السعودية تحت عنوان «نسف أوهام الغزاة: دفاعا عن ليبيا والأمن القومي.. عندما يتحرك المارد المصري»، قالت إن خطاب السيسي هو الأقوى منذ اندلاع الحرب في ليبيا، وأنه حمل رسائل حاسمة خصوصا لجهة التصدي للتدخلات التركية، إذ لم يستبعد الخطاب الخيار العسكري لنسف أوهام الغزاة الأتراك وأحلامهم الزائفة في إحياء الخلافة العثمانية.وقالت الصحيفة إن هذا الأمر أكده مجددا وزير الخارجية سامح شكري اليوم عندما أعلن أن الحل العسكري في ليبيا هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها.وأشارت الصحيفة إلى أن المراقبين أكدوا على قوة موقف مصر ضد التدخل تركي في ليبيا، في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي يدافع عن الأمن القومي العربي، وليس الأمن القومي المصري فقط.وقالت الصحيفة إن مصادر موثوقة، أكدت أن المارد المصري كشر عن أنيابه وبدأ التحرك لنسف أوهام الغزاة الأتراك الحالمين بإحياء الخلافة العثمانية، وأن السيسي قادر على دحر مشروع الجماعات المتطرفة في ليبيا والمدعومة من الإخوان وقطر وتركيا.وأشارت الصحيفة إلى أن موقف القاهرة يعبر عن موقف حازم ضد التدخل التركي الذي لا يستهدف ليبيا وإنما المنطقة العربية ككل بمظلة إخوانية.