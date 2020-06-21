رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عكاظ: السيسي نسف أوهام الغزاة في ليبيا ودافع عن العرب

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:50 م
السيسي
السيسي
محمد عمر
طباعة
أكدت صحيفة «عكاظ» السعودية، الأحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع في خطابه أمس النقاط على الحروف بشأن الأزمة الليبية وتفاعلاتها.

وفي تقرير للصحيفة السعودية تحت عنوان «نسف أوهام الغزاة: دفاعا عن ليبيا والأمن القومي.. عندما يتحرك المارد المصري»، قالت إن خطاب السيسي هو الأقوى منذ اندلاع الحرب في ليبيا، وأنه حمل رسائل حاسمة خصوصا لجهة التصدي للتدخلات التركية، إذ لم يستبعد الخطاب الخيار العسكري لنسف أوهام الغزاة الأتراك وأحلامهم الزائفة في إحياء الخلافة العثمانية.

وقالت الصحيفة إن هذا الأمر أكده مجددا وزير الخارجية سامح شكري اليوم عندما أعلن أن الحل العسكري في ليبيا هو الخيار الأخير لمصر للدفاع عن أمنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المراقبين أكدوا على قوة موقف مصر ضد التدخل تركي في ليبيا، في ظل قيادة الرئيس السيسي الذي يدافع عن الأمن القومي العربي، وليس الأمن القومي المصري فقط.

وقالت الصحيفة إن مصادر موثوقة، أكدت أن المارد المصري كشر عن أنيابه وبدأ التحرك لنسف أوهام الغزاة الأتراك الحالمين بإحياء الخلافة العثمانية، وأن السيسي قادر على دحر مشروع الجماعات المتطرفة في ليبيا والمدعومة من الإخوان وقطر وتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موقف القاهرة يعبر عن موقف حازم ضد التدخل التركي الذي لا يستهدف ليبيا وإنما المنطقة العربية ككل بمظلة إخوانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان: التفاوض الحل الوحيد لأزمة سد النهضة.. والاتفاق شرط بدء الملء

«التعليم» توضح تفاصيل الاشتباه في إصابة مراقبة بكورونا.. وبيان بعد قليل

وزير التعليم عن الزحام أمام لجان الثانوية: نحن أمام معركة وعي

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

الصور

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

image description

طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان

image description

كسوف الشمس

الأكثر قراءة

الجيش الإثيوبي يقصف معسكرا للقوات السودانية على الحدود

تفاصيل نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

أماكن صرف أدوية العزل المنزلى لمرضى كورونا

وزير التعليم عن الزحام أمام لجان الثانوية: نحن أمام معركة وعي

إنفوجراف

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

أيام زمان

كل أبطاله من المثليين.. حكاية فيلم تحدى الرأى العام

حكاية زواج مديحة يسري ومصطفى والي.. "رمتها الصدف لليونان فأعجب بها.. والمصيف رقاه إلى مرتبة الزوج"

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

«نكل بي لغيرته من نجاحي».. لبنى عبدالعزيز علمت خبر طلاقها من مانشيتات الجرائد

نجم الساعة

مشاهد منسية (3).. أسرار خناقة أحمد زكي ونادية الجندي: «زوجها ضربه»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

متحف «اللوفر أبوظبي» يفتح أبوابه أمام الزوار الأربعاء

150 توصية فرنسية لمعالجة تغير المناخ

الأمير وليام يحتفل بعيد ميلاده الـ38

إنجاز طبي.. دعامات الأوعية الدموية تنقذ حياة المرضى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رئيسة مجلس إدارة العالم أوصلت العالم إلى التشيؤ والأوبئة
عمرو خالد
اسم الله الصمد.. يا صمد من لا صمد له
ماجد حبته
هو كُرهٌ لنا.. ولكن
ماجد حبته
الحرة.. بعد أن أكلت بثدييها!
المزيد

الثقافة

شاكر عبدالحميد: «أدب الخوف والكوارث» سيسود فى مرحلة ما بعد «كورونا» (حوار)

«الثقافة» تدعم «الناشرين» بتخصيص ميزانية لشراء الكتب

الأربعاء.. نعمان منذر يناقش «ثور قريش» بالنيل الثقافية

الأربعاء.. لبنى إسماعيل تناقش «جاتسبي العظيم» بالنيل الثقافية