تعرف على طريقة عمل الآيس كريم فى البيت



المكونات

كوب عصير ليمون

2 معلقة نشا

فاكهة محببة موسمية

كوب سكر

كوب لبن

كوب فانيليا

2 بيض

طريقة عمل الآيس كريم في البيت

طريقة التحضير- قومي بغلي الفاكهة المختارة على النار مع نصف كمية السكر، مضافًا إليه عصير الليمون.- اغلي مع الكمية المتبقية من السكر، ثم أضيفي إليهم النشا ثم الفانيليا.- أضيفي البيض بعد أن يبرد الخليط ثم أدخليه الثلاجة لمدة يوم.- يوضع الآيس كريم في اليوم التالي في الماكينة المخصصة لصناعة الآيس كريم.- يوضع الآيس كريم في وعاءٍ بلاستيك بالفريزر حتى يتماسك ويقلب كل ساعة لكي ينعم.ملاحظة: في حالة الرغبة في الحصول على آيس كريم فانيليا يُحذف عصير الفاكهة وعصير الليمون من المكونات، ويتم عمل باقي.