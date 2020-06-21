تعرف على طريقة عمل الآيس كريم فى البيت
الأحد 21/يونيو/2020 - 07:59 م
غادة موسىطباعة
ننشر طريقة عمل الآيس كريم في البيت حيث نحتاج إلى تناول الآيس كريم كثيرا في فصل الصيف في ظل تلك الأجواء الحارة، ويمكنك القيام بذلك بكل سهولة في المنزل من خلال بعض المكونات البسيطة.
المكونات
كوب عصير ليمون
2 معلقة نشا
فاكهة محببة موسمية
كوب سكر
كوب لبن
كوب فانيليا
2 بيض
طريقة التحضير
- قومي بغلي الفاكهة المختارة على النار مع نصف كمية السكر، مضافًا إليه عصير الليمون.
- اغلي مع الكمية المتبقية من السكر، ثم أضيفي إليهم النشا ثم الفانيليا.
- أضيفي البيض بعد أن يبرد الخليط ثم أدخليه الثلاجة لمدة يوم.
- يوضع الآيس كريم في اليوم التالي في الماكينة المخصصة لصناعة الآيس كريم.
- يوضع الآيس كريم في وعاءٍ بلاستيك بالفريزر حتى يتماسك ويقلب كل ساعة لكي ينعم.
ملاحظة: في حالة الرغبة في الحصول على آيس كريم فانيليا يُحذف عصير الفاكهة وعصير الليمون من المكونات، ويتم عمل باقي.
طريقة عمل الآيس كريم في البيت
المكونات
كوب عصير ليمون
2 معلقة نشا
فاكهة محببة موسمية
كوب سكر
كوب لبن
كوب فانيليا
2 بيض
طريقة عمل الآيس كريم في البيت
طريقة التحضير
- قومي بغلي الفاكهة المختارة على النار مع نصف كمية السكر، مضافًا إليه عصير الليمون.
- اغلي مع الكمية المتبقية من السكر، ثم أضيفي إليهم النشا ثم الفانيليا.
- أضيفي البيض بعد أن يبرد الخليط ثم أدخليه الثلاجة لمدة يوم.
- يوضع الآيس كريم في اليوم التالي في الماكينة المخصصة لصناعة الآيس كريم.
- يوضع الآيس كريم في وعاءٍ بلاستيك بالفريزر حتى يتماسك ويقلب كل ساعة لكي ينعم.
ملاحظة: في حالة الرغبة في الحصول على آيس كريم فانيليا يُحذف عصير الفاكهة وعصير الليمون من المكونات، ويتم عمل باقي.
اقرأ أيضا: