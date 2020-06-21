حبس عاطلين لحيازتهما هيروين بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها بدائرة قسم شرطة الشروق.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم "سيد. ه، محمود. و" عاطلين، وأقرا بحيازتهما لمخدر الهيروين الذى وزن بـ٥٥٠ جراما من مخدر الهيروين، وأقرا ترويجهما لمخدر الهيروين بقصد ترويجه والكسب غير المشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام عاطلين بترويج مخدر بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما، وبسؤالهما أقرا بترويج مخدر الهيروين بقصد التربح والكسب غير المشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.