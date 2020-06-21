عقيلة صالح: كلمة السيسي جاءت استجابة لندائنا.. وأدعو الليبيين للوقوف صفًا واحدًا

أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري، حسبما أفادت سكاي ينوز في خبر عاجل لها منذ قليل.وأكد: "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي".وأضاف "أدعو الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان والغزو الأجنبي".