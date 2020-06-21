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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقيلة صالح: كلمة السيسي جاءت استجابة لندائنا.. وأدعو الليبيين للوقوف صفًا واحدًا

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:55 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
عبير سليم
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أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري، حسبما أفادت سكاي ينوز في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأكد: "كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي".

وأضاف "أدعو الشعب الليبي للوقوف صفا واحدا لمواجهة العدوان والغزو الأجنبي".

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