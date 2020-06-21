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الأحد 21 يونيو 2020 الموافق 29 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التليجراف: منفذ عملية طعن لندن «طالب لجوء ليبي»

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:25 م
عملية طعن لندن
عملية طعن لندن
أ.ش.أ
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كشفت صحيفة التليجراف البريطانية، عن أن منفذ عملية الطعن التي وقعت أمس السبت وأودت بحياة 3 أشخاص وأسفرت عن إصابة 3 آخرين في مدينة ريدينج غربي لندن، هو طالب لجوء ليبي.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن منفذ العملية هو "خيري سعد الله، البالغ من العمر 25 عاما، وهو لاجئ ليبي في بريطانيا".

من جانبها أعلنت الشرطة البريطانية، أن حادث الطعن هو عمل إرهابي.

وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في بيان "تأكد الآن أن حادث الطعن الذي وقع ليلة أمس في ريدنج قد أعلن عملا إرهابيا".

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن "تضامنه مع كافة المتضررين من حادث ريدينج المروّع"، مثنيا على خدمات الطوارئ في المنطقة.

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