التليجراف: منفذ عملية طعن لندن «طالب لجوء ليبي»

كشفت صحيفة التليجراف البريطانية، عن أن منفذ عملية الطعن التي وقعت أمس السبت وأودت بحياة 3 أشخاص وأسفرت عن إصابة 3 آخرين في مدينة ريدينج غربي لندن، هو طالب لجوء ليبي.وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، أن منفذ العملية هو "خيري سعد الله، البالغ من العمر 25 عاما، وهو لاجئ ليبي في بريطانيا".من جانبها أعلنت الشرطة البريطانية، أن حادث الطعن هو عمل إرهابي.وقالت شرطة مكافحة الإرهاب في بيان "تأكد الآن أن حادث الطعن الذي وقع ليلة أمس في ريدنج قد أعلن عملا إرهابيا".وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن "تضامنه مع كافة المتضررين من حادث ريدينج المروّع"، مثنيا على خدمات الطوارئ في المنطقة.