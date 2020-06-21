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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الشعب يعيش حالة اصطفاف وطني

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:09 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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قال المهندس عبدالحميد عبدالله الهواري، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية قادرة على مواجهة أي تهديات للأمن القومي سواء فيما يتعلق بالأزمة الليبية أو الإثيوبية، مؤكدا أن الشعب يعيش حالة اصطفاف وطني خلف قيادته السياسية ويوفوضه في اتخاذ ما يلزم لمواجهة تلك التحديات.

وأضاف الهواري في بيان، اليوم، أن المصريين على ثقة بما تقوم به القيادة السياسية في ملفي ليبيا وإثيوبيا، وكان الرئيس واضحا حين قال إن سرت والجفرة خط أحمر، وهذه الرسالة وصلت جيدا.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تزداد يومًا بعد يوم قوة في ظل ما تمتلكه من أحدث الأسلحة والمعدات البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى ما وصلت إليه التشكيلات والوحدات من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها.

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