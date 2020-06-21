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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ولي أمر طالبة بأسوان: أتمنى مراعاة ظروف أبنائنا في تصحيح الامتحانات

الأحد 21/يونيو/2020 - 12:14 م
مدرسة مجمع هميمي
مدرسة مجمع هميمي الجبلاوي
أسوان: إسراء توفيق
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قالت إحدى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بمقر لجنة مدرسة مدرسة مجمع "هميمي الجبلاوي" الابتدائية بمدينة أسوان، إن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل كبير على الامتحانات، من إلغاء للدروس الخصوصية التي كانوا يعتمدوا عليها في استذكار ومراجعة دروسهم، ولكنهم أصبحوا يعتمدون على ذلك من خلال الإنترنت والبرامج التعليمية عبر التلفاز.

وأضافت لـ'' الدستور''، أن هذه الوسائل المتاحة لم تعد كافية بالنسبة للطلاب، وابنتها حرصت على مراجعة الاسئلة المهمة ليلة الامتحان من خلال التواصل مع المدرس المسئول عن المادة عبر الاتصال على الهاتف المحمول: "كان عندي أمل في انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد قبل البدأ في الامتحانات، ولكن حتى في ظل الأزمة لم أفكر لحظة في تأجيل امتحاناتها''.

واستكملت، أن أزمة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير كبير على تواجد العائلة باستمرار داخل المنازل، حيث أن المنازل ضيقة، ولكن نجلتها كانت تحرص على الاستذكار باستمرار وتسعى جاهده للوصول إلى هدفها للالتحاق بكلية جيدة.

واختتمت ولي الأمر حديثها بمناشدة المصححين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم على مراعاة الطلاب خلال مراجعتهم للأوراق الأمتحانية، نظرًا للضغوط التي مروا بها أثناء أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، والظروف التي تمر بها البلاد.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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