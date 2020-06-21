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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التعليم: نتتبع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:52 ص
الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه جاري تتبع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية، الذي يؤديه الطلاب حاليًا، داخل اللجان.

وأكد حجازي، أن الوزارة تستخدم تقنيات حديثة لم يعلن عنها لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المختصة، وتابع لم نتهاون مع الغشاشين.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠، انطلقت صباح اليوم، ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان اللغة العربية، اليوم، مايقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية احترازية مشددة حفاظا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وطالبت الوزارة، بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب داخل لجان سير الامتحان والتعامل بهدوء مع الطلاب، والسماح للطلاب باستخدام الكمامات الطبية الخاصة بهم، حال رفضهم استخدام الكمامات الطبية التي يتم توزيعها عليهم داخل لجان سير الامتحان، فضلًا عن السماح للطلاب باصطحاب المتعلقات الشخصية (الوقائية فقط) داخل اللجان "المناديل- زجاجات المياه- المطهرات- الواقي البلاستيكي" مع تسليمهم المستلزمات الطبية الوقائية المقرر صرفها لهم.

وشددت على ضرورة عدم تداول الأدوات الشخصية للملاحظين داخل لجان سير الامتحان فيما بينهم وبين الطلاب ومراعاة الحفاظ على المسافات الآمنة عند تسليم واستلام الملاحظين لكراسات الامتحان من وإلى الطلاب.

كما يتم تسليم الطلاب بوكليت مادتي التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء، بعد الانتهاء من امتحان مادة اللغة العربية، ليتم الإجابة عليهم بالمنازل، وتسليمه وفق الجدول المعد للتسليم.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 652 ألفا و289 طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم لمدة 10 أيام طبقا للجدول الجديد في 3313 لجنة امتحانية أساسية تضم 56 ألفا 591 لجنة فرعية، كما سيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، وتوزيع 34مليون و37 ألفا و829 كمامة على الطلاب بشكل يومي بمختلف محافظات مصر.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

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