حقيقة إصابة مراقبة «ثانوية» بكورونا في السيدة زينب

علّق محمد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأخبار المتداولة عن استبعاد معلمة لظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليها عند توقيع كشف درجات الحرارة قبل دخولها لجنة الامتحان، بإحدى لجان السيدة زينب بجنوب القاهرة.وقال عطية لـ"الدستور": "هذه الأنباء غير صحيحة ولم نتلق أي شكاوى من أي إدارة تعليمية".وأضاف أن هناك تعليمات بتبليغ غرفة العلميات بالأحداث أولًا بأول، لسرعة إيجاد حلول، لمنع تعطيل سير العملية التعليمية.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدي الطلاب الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، والخميس 25 يونيو (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.