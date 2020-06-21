أتوبيسات «المعلمين» تدعم نقل المراقبين إلى لجان الثانوية العامة

وصلت أتوبيسات تابعة لعدد من نقابات المعلمين الفرعية إلى مقرات لجان الثانوية العامة، بعد أن أعلنت النقابة في وقت سابق توفير وسائل نقل مجانية للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.وبدأت صباح اليوم الأحد، تحرك أتوبيسات نقل المعلمين المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة على امتحانات الثانوية العامة، التحرك من أمام كل نقابة فرعية تمكنت من توفير وسائل نقل للمعلمين خاصة في المناطق البعيدة أو في محافظة غير محافظة السكن.وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنه تم ضمان تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية في وسائل المواصلات التي تنقل المعلمين إلى لجان الثانوية العامة، من توفير الكمامات الطبية والمطهرات وقواعد التباعد الاجتماعي وعدم التكدس داخل الأتوبيسات.وأشار الزناتي إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة لأوضاع المعلمين أثناء عمل لجان الثانوية العامة للاطمئنان على صحة وسلامة الزملاء المعلمين، مضيفًا أن هناك تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية بالتواصل المستمر مع لجان الثانوية العامة من خلال غرف العمليات الفرعية لديهم ورفع تقارير يومية لغرفة العمليات الرئيسية بالنقابة العامة عن أي مشكلة تواجه المعلمين المشاركين في الامتحانات، وحلها فورا.