«الأوقاف» تعلن فتح باب التقدم لعمل «واعظات متطوعات»
السبت 20/يونيو/2020 - 11:03 م
أميرة العنانيطباعة
أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لعمل الواعظات المتطوعات من خريجات جامعة الأزهر الشريف والمراكز الثقافية التابعة للوزارة.
وأوضحت أن ذلك يأتي وفق الضوابط التالية الآتية:
أولًا: خريجات جامعة الأزهر الشريف:
أن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأي جهة حكومية.
اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية.
ثانيا: خريجات مراكز الثقافة الإسلامية:
أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.
اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن والمذكورة أعلاه.
وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.
للتقدم وتسجيل البيانات اضغط هنا .
وأوضحت أن ذلك يأتي وفق الضوابط التالية الآتية:
أولًا: خريجات جامعة الأزهر الشريف:
أن تكون المتقدمة من العاملات بالجامعة أو المعاهد الأزهرية أو معاهد القراءات، أو بأي جهة حكومية.
اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى في هذا الشأن، في القرآن الكريم والفقه والسيرة النبوية والثقافة الإسلامية واللغة العربية.
ثانيا: خريجات مراكز الثقافة الإسلامية:
أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل عالٍ على الأقل ومن العاملين بالحكومة أو القطاع العام.
أن تكون حاصلة على شهادة من أحد مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف بتقدير جيد جدًا أو امتياز.
اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن والمذكورة أعلاه.
وعلى أن يكون التقدم خلال أسبوع من تاريخ نشره.
للتقدم وتسجيل البيانات اضغط هنا .