سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 21-6-2020 فى البنوك المصرية
الأحد 21/يونيو/2020 - 05:24 ص
ياسمين محمودطباعة
يواصل سعر الدينار الكويتي، استقراره أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية، خلال بداية تعاملات الأسبوع الحالي الموافق اليوم الأحد 21-6-2020، قبيل الانتهاء من العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ويقدم موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم، فى هذا التقرير وفقًا لآخر تحديثات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.
وفي المقابل، شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، انخفاضًا حادًا في عدد من البنوك المصرية اليوم الأحد، كالبنك العربي الدولي ليسجل سعره للشراء 50.72 جنيه وللبيع 52.35 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 53.76 جنيه، وأيضًا انخفض الدينار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل 49.96 جنيه للشراء وللبيع 52.73 جنيه، وفي بنك الأهلي سجل 49.93 جنيه للشراء وللبيع 52.70 جنيه، مقابل تسجيله في بنك عودة 49.05 جنيه للشراء وللبيع 52.82 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 52.70 جنيه.
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 21-6-2020وشهد سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي، استقرارًا، حيث سجل 52.43 جنيه للشراء وللبيع 52.77 جنيه، مقابل انخفاض سعر الدينار في البنك المركزي المصري ليسجل 52.33 جنيه للشراء و52.86 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم استقر الدينار للشراء عند 52.43 جنيه وللبيع 52.77 جنيه، مقابل ارتفاعه في البنك الأهلي الكويتي فليسجل 51.91 جنيه للشراء و52.77 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ للشراء 51.39 جنيه وللبيع 52.89 جنيه.
وفي المقابل، شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه، انخفاضًا حادًا في عدد من البنوك المصرية اليوم الأحد، كالبنك العربي الدولي ليسجل سعره للشراء 50.72 جنيه وللبيع 52.35 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 53.76 جنيه، وأيضًا انخفض الدينار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية ليسجل 49.96 جنيه للشراء وللبيع 52.73 جنيه، وفي بنك الأهلي سجل 49.93 جنيه للشراء وللبيع 52.70 جنيه، مقابل تسجيله في بنك عودة 49.05 جنيه للشراء وللبيع 52.82 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 52.70 جنيه.