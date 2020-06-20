مفيد شهاب يكشف إجراءات مجلس الأمن ضد أثيوبيا

قال الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن موقف مصر القانوني من سد النهضة قوي بنسبة 100%.وأضاف «شهاب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه إذا حدث تفاقم في الأزمة بشأن سد النهضة واستشعر مجلس الأمن أنها تهدد السلم والأمن العالمي سيقوم باستخدام سلطاته.وأوضح أن من بين الإجراءات التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض عقوبات اقتصادية وحتى اتخاذ إجراء عسكري ضد من يخالف قراراته.وأشار مفيد شهاب إلى أنه من حق مجلس الأمن إحالة أطراف ملف سد النهضة لمحكمة العدل الدولية للنظر في الأزمة والفصل فيها، إذا وجد أن المسألة فيها من الإشكاليات القانونية التي يصعب عليه حلها.وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن النهر الدولي الذي يمر في أكثر من دولة مثل نهر النيل يخضع لقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي وضع قواعد لاستغلال الأنهار الدولية وثرواتها، مردفا: «لابد أن يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة لبحث أزمة سد النهضة».