وزير الطيران يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بمطار شرم الشيخ

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران، اليوم، مطار شرم الشيخ الدولي؛ للتأكد من جاهزيته لاستقبال الرحلات والاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وبدأت جولة وزير الطيران بصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة وبرج المراقبة الجوية، واطلع على أعمال التطوير بالترمك والدهانات الخاصة بالعلامات الاسترشادية لمهبط الطائرات، كما تفقد مكتب الحجر الصحي بالمطار، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية ووضع الملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعي بصالات السفر والوصول للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والركاب والالتزام بارتداء الكمامات لجميع المتواجدين داخل المطار، بالإضافة لأعمال التعقيم والتطهير الشاملة داخل وخارج المطار وكذلك تعقيم الأمتعة على سير الحقائب خلال السفر والوصول، كما اطمأن على جميع الإجراءات الأمنية داخل المطار، بالإضافة للأسوار الخارجية وكاميرات المراقبة وبوابات الدخول والخروج.وبختام الجولة دعا وزير الطيران العاملين لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمسافرين والعمل على تيسير إجراءات السفر والوصول؛ للتخفيف من التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتذليل كافة الصعوبات والتنسيق الدائم المستمر مع كافة الجهات العاملة بالمطار لتقديم أفضل الخدمات للركاب وأكثرها أمانًا، كما حث الجميع على تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة؛ لدعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خاصة شرم الشيخ.