ضبط مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وأسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته 13050 عبوة مستحضرات تجميل (كحول – جلسرين – مستحضرات تجميل) بدون مستندات "مجهولة المصدر" منتج نهائى– تحت التجهيز، و(1000 لتر كحول "مستلزمات إنتاج" معبأ داخل جراكن "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استكمال الحملات بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية.