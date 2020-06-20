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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى يشيد بكلمة السيسى أمام أسود المنطقة الغربية: «مستعدون»

السبت 20/يونيو/2020 - 05:46 م
علاء والي
علاء والي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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قال علاء والي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، أمام أسود القوات المسلحة للبوابة الغربية حملت عددا من رسائل طمأنينة للمصريين بأن جيش مصر قادر على الدفاع عن أمنها القومى داخليًا وخارجيًا، وأثق فى قدرة رجال القوات المسلحة وتضحياتهم إذا ما طلبنا، مشيدًا بما قاله الرئيس بأن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة، لكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر علي الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

أضاف والي أن زيارة الرئيس الوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية رفعت الروح المعنوية لأسود حماة البوابة الغربية لأمن مصر القومى وطمأن المصريين بأن لديهم جيشا قويا يحمي أرضهم ويصون مصالحهم ورسالة ردع قوية لمَن تسوّل له نفسه المساس بأمننا القومي.

وثمن النائب البرلماني الدور البطولي الذى تقوم به أسود القوات المسلحة حماة البوابة الغربية في فرض السيطرة الأمنية على امتداد حدود مصر الغربية والتصدي بكل شجاعة وشرف للمخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع المصري، مشيدًا بالروح القتالية العالية لقواتنا المسلحة الباسلة واستعداداتهم القتالية والتصدى للعناصر الإجرامية ودورهم الحيوى المهم في صون مقدسات الوطن وتأمين حدوده على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وسلامة أراضيه، بالتزامن مع تقديم كل سبل الدعم لمعاونة أجهزة الدولة لمجابهة مخاطر فيروس كورونا.

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