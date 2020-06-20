رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بكين: إجراء اختبارات حمض نووى لـ2.3 مليون شخص

السبت 20/يونيو/2020 - 03:17 م
اختبارات حمض نووي
اختبارات حمض نووي
أ.ش.أ
طباعة
أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين اليوم، إجراء اختبارات حمض نووي لحوالي 3ر2 مليون شخص، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لاحتواء عودة حالات الإصابة المحلية بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وسجلت بكين التي يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون شخص 22 حالة إصابة محلية مؤكدة بالفيروس، وأربع حالات مشتبه بها وحالتين دون أعراض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأبلغت بكين حتى نهاية يوم أمس عن 625 حالة محلية مؤكدة، بما في ذلك 411 شخصًا غادروا المستشفيات بعد شفائهم وتسع حالات وفاة، ولا تزال هناك 17 حالة دون أعراض تحت المراقبة الطبية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية (فيديو)

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

مراجعة ليلة الامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2020

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

السيسي لرجال القوات المسلحة: كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل مصر أو خارجها (فيديو)

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية (فيديو)

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

الخطوات القانونية في حالة سرقة سياراتك (إنفوجراف)

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

وجبات غذائية تقضى على الاكتئاب

التعرق بدون سبب ينذر بالإصابة بنوبة قلبية

«كوشتك في البيت».. ندى وعبد الرحمن يصممان قاعات أفراح منزلية

مكمل غذائي يعالج تساقط الشعر بتعزيز البصيلات الصحية

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«الشاروني» عقب حصد «التقديرية»: لم تُعطَ لكاتب أطفالذ من 70 سنة

محمد جبريل الفائز بالتقديرية في الآداب: أنا مكتفٍ بهذه اللحظة

الدكتور أحمد مرسى يفوز بجائزة النيل فى مجال الآداب

حجب الجائزتين 3 و4 فى العلوم الاجتماعية بجوائز الدولة التقديرية