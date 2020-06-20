بكين: إجراء اختبارات حمض نووى لـ2.3 مليون شخص

أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين اليوم، إجراء اختبارات حمض نووي لحوالي 3ر2 مليون شخص، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها لاحتواء عودة حالات الإصابة المحلية بمرض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وسجلت بكين التي يتجاوز عدد سكانها العشرين مليون شخص 22 حالة إصابة محلية مؤكدة بالفيروس، وأربع حالات مشتبه بها وحالتين دون أعراض خلال الساعات الـ24 الماضية.وأبلغت بكين حتى نهاية يوم أمس عن 625 حالة محلية مؤكدة، بما في ذلك 411 شخصًا غادروا المستشفيات بعد شفائهم وتسع حالات وفاة، ولا تزال هناك 17 حالة دون أعراض تحت المراقبة الطبية.