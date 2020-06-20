توقعات أسئلة ليلة الامتحان بمادة اللغة العربية قبل امتحانات الثانوية العامة





أسئلة ليلة الامتحان ويقدم لكم "الدستور" أبرز توقعات أسئلة ليلة الامتحان النهائية لامتحان مادة اللغة العربية، المقرر أن يؤديه الطلاب غدًا.



وكانت الوزارة أعلنت خطة الإجراءات الاحترازية التعقيم للطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية، وهي أن يصطف الطلاب في دخول اللجان على مسافات آمنه، بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة،فيما يتم التباعد بينهم البعض، داخل اللجان، بعد أن قلصت الوزارة أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا. ويقدم لكم "الدستور" أبرز توقعات أسئلة ليلة الامتحان النهائية لامتحان مادة اللغة العربية، المقرر أن يؤديه الطلاب غدًا.وكانت الوزارة أعلنت خطة الإجراءات الاحترازية التعقيم للطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية، وهي أن يصطف الطلاب في دخول اللجان على مسافات آمنه، بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة،فيما يتم التباعد بينهم البعض، داخل اللجان، بعد أن قلصت الوزارة أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا.





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ويتم توزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، وتوفير بوابة تعقيم، وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة، وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط)، والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

ويتم توزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، وتوفير بوابة تعقيم، وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة، وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط)، والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

ينطلق غدًا ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألف طالب وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 3133 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية وصحية واحترازية مشددة، حفاظًا على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لنبرز لكم توقعات أسئلة ليلة الامتحان.