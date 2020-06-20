رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توقعات أسئلة ليلة الامتحان بمادة اللغة العربية قبل امتحانات الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 11:57 ص
طالب
طالب
نورهان عبدالرحمن
طباعة
ينطلق غدًا ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 653 ألف طالب وطالبة، امتحان مادة اللغة العربية، موزعين على 3133 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية وصحية واحترازية مشددة، حفاظًا على صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، لنبرز لكم توقعات أسئلة ليلة الامتحان.

أسئلة ليلة الامتحان

ويقدم لكم "الدستور" أبرز توقعات أسئلة ليلة الامتحان النهائية لامتحان مادة اللغة العربية، المقرر أن يؤديه الطلاب غدًا.

وكانت الوزارة أعلنت خطة الإجراءات الاحترازية التعقيم للطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية، وهي أن يصطف الطلاب في دخول اللجان على مسافات آمنه، بطابور متباعد (2 متر) اعتبارًا من الساعة الثامنة ولا يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة،فيما يتم التباعد بينهم البعض، داخل اللجان، بعد أن قلصت الوزارة أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا.

يهمك أيضاً:



ويتم توزيع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي، وتوفير بوابة تعقيم، وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة، وواقي الوجه الشفاف (للملاحظين والمقدرين فقط)، والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية في كل دور من أدوار اللجنة.

أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية
أسئلة امتحان اللغة العربية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

كيفية استخدام حبة البركة لتقوية المناعة؟

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

رسميا.. الزمالك يحسم أولى صفقاته الصيفية

السيسى: الجيش المصرى رشيد وقادر على حماية أمن مصر القومى

مصرع وإصابة 17 شخصًا في انقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

"الله يحنن عليك".. أغرب حوار صحفي مع أم كلثوم" لم يقبل صاحبه بنشره"

"تلقت علقة ساخنة بسبب قبلة والزواج هو خطأها الوحيد".. اعترافات الشحرورة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بيع أثاث الفندق التاريخي «ريتز» في باريس بـ 7،2 مليون يورو

«ناسا» تعلن برنامج رحلات فضائية سياحية

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«طلات سينمائية» يستضيف المخرجة الأردنية نجوى نجار الإثنين

صدور «البقع الشعرية الإرجوانية» للناقد محمد صابر عبيد

منشورات المتوسط تصدر «أجراس الوباء» وتتيحه مجانا

قبل الإعلان عنها.. القواعد الكاملة للترشيح لجوائز الدولة