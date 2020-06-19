رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 يونيو 2020 الموافق 28 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الصحة»: 38% انخفاضا في العلاج على نفقة الدولة بسبب كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:49 م
هالة زايد
هالة زايد
أحلام عبدالرحمن
طباعة
ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لأقرب وحدة صحية، أو مركز طبي، لصرف العلاج ولإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تم إعلان أن صرف العلاج سيكون مدته 3 شهور، لكن انخفضت نسبة العلاج على نفقة الدولة 38% لأن المرضى لا يتوجهون لصرف العلاج خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت: "مستمرون في حملات 100 مليون صحة، وصحة المرأة وخلافها بالتوازي مع علاج مرضى كورونا، لكن المواطن مش راضي يجي".

ولفتت زايد إلى أن حملة 100 مليون صحة عالجت 2.7 مليون مواطن من فيروس سي، مضيفة: "لو لم تحدث الحملة، كانوا هؤلاء عرضة للإصابة بكورونا، وهم يعانون من فيروس سي كانت وفيات كورونا سترتفع تماما".

وأشارت إلى أن حملة السيدات خلال 6 شهور كشفت على 6.2 مليون سيدة، وهذه الحملات جعلت المواطن المصري أكثر قدرة على مواجهة كورونا، قائلة: "الأمراض المزمنة عامل مصاحب في كل وفيات كورونا، حيث يعاني المصاب من مرضين أو ثلاثة".

وأكدت وزيرة الصحة، توفير أخصائيين أمراض مزمنة في الوحدات الصحية، وقوافل طبية عبارة عن سيارتين لمن لا يتلقى علاجا على نفقة الدولة سيتم الكشف عليه وإصدار قرار بعلاجه ضمن التأمين الصحي.

كما وجهت وزيرة الصحة، رسالة للأطباء والممرضات فوق سن المعاش للتعاقد معهم للعمل ضمن القوافل الطبية، والوحدات الصحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يدفع بتعزيزات إضافية نحو مصراتة والهلال النفطي

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

عقب ظهور نتائج المسحة الثالثة.. رجاء الجداوي تمر بأزمة نفسية

تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي.. العينة إيجابية للمرة الثالثة

الصور

image description

مستشفى ميداني بـ«عين شمس التخصصي»

image description

ثورة إنشائية في عين الصيرة

image description

توكلنا على الله

image description

الطائرات الورقية تنتشر فى سماء القاهرة

image description

مؤتمر صحفى لإعلان خطة إعادة الأنشطة الرياضية

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: فيروس كورونا أصبح أقل شراسة

الصحة: 79 وفاة و1774 إصابة جديدة بكورونا

«شاومينج» يعلن أسعار تسريب امتحانات الثانوية العامة.. و«التعليم» تعلق

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

إنفوجراف

image description

زيادة كبرى في مخصصات «الصحة» في الموازنة الجديدة (انفوجراف)

image description

شبكة الحماية الاجتماعية في 6 سنوات (إنفوجراف)

image description

تعرف على ما هي العلاوات الخمس ومواعيد صرفها؟

image description

8 جرائم في «فيش» شيري هانم وابنتها (إنفوجراف)

أيام زمان

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

خيانة مشروعة.. أم كلثوم خطفت ملحنًا كبيرًا من زوجته فخانها مع فتاة ليل

سر تفكير هند رستم في الهجرة للأبد من مصر

«بنسيون الشاميات» مصنع الممثلات السوريات في السينما المصرية

نجم الساعة

المشاهد المنسية (2).. والدة أحمد زكي: «كانت دماغه ناشفة حبتين»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تخليد مساهمة العاملين في مكافحة كورونا على المريخ

الطريقة الصحيحة لاستخدام معقم اليدين

السجن المؤبد لقرد مدمن كحول قتل شخصًا وأصاب 250 في الهند

خطة ذكية لوقف تأثير كويكب كارثى على الأرض

مقالات الرأي
د. جورج حبيب بباوى
الكنيسة جسّدت المسيح عبر تاريخها
د.كريمة الحفناوى
سد النهضة والأمن المائى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد مأمون الشناوى.. الإمام الثائر
صفاء النجار
تحرك بقوة لتملأ كل هذا الفراغ
المزيد

الثقافة

«الإنتاج الثقافي» يعلن شروط مسابقة «أنا المصري» بموسمها الثالث

الثلاثاء.. دار الشعر بمراكش تنظم لقاءً حواريًا «عن بُعد»

أشهر 5 روايات للإسباني كارلوس زافون الذي رحل عن عالمنا اليوم

يسري حسان: محمد جبريل يستحق «التقديرية» منذ 20 عامًا