«الصحة»: 38% انخفاضا في العلاج على نفقة الدولة بسبب كورونا

ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه لأقرب وحدة صحية، أو مركز طبي، لصرف العلاج ولإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.وقالت زايد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تم إعلان أن صرف العلاج سيكون مدته 3 شهور، لكن انخفضت نسبة العلاج على نفقة الدولة 38% لأن المرضى لا يتوجهون لصرف العلاج خوفا من الإصابة بفيروس كورونا.وأضافت: "مستمرون في حملات 100 مليون صحة، وصحة المرأة وخلافها بالتوازي مع علاج مرضى كورونا، لكن المواطن مش راضي يجي".ولفتت زايد إلى أن حملة 100 مليون صحة عالجت 2.7 مليون مواطن من فيروس سي، مضيفة: "لو لم تحدث الحملة، كانوا هؤلاء عرضة للإصابة بكورونا، وهم يعانون من فيروس سي كانت وفيات كورونا سترتفع تماما".وأشارت إلى أن حملة السيدات خلال 6 شهور كشفت على 6.2 مليون سيدة، وهذه الحملات جعلت المواطن المصري أكثر قدرة على مواجهة كورونا، قائلة: "الأمراض المزمنة عامل مصاحب في كل وفيات كورونا، حيث يعاني المصاب من مرضين أو ثلاثة".وأكدت وزيرة الصحة، توفير أخصائيين أمراض مزمنة في الوحدات الصحية، وقوافل طبية عبارة عن سيارتين لمن لا يتلقى علاجا على نفقة الدولة سيتم الكشف عليه وإصدار قرار بعلاجه ضمن التأمين الصحي.كما وجهت وزيرة الصحة، رسالة للأطباء والممرضات فوق سن المعاش للتعاقد معهم للعمل ضمن القوافل الطبية، والوحدات الصحية.